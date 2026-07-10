КНДР приняла решение об усилении ядерных сил

КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении ядерных сил, сообщает ЦТАК.

Решение было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК), которое проходило под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. В нём принимали участие также члены ЦВК ТПК, а в качестве наблюдателя — ведущие командиры Минобороны, военно-политические командиры, руководящие кадры соответствующих отделов ЦК партии.

«На расширенном заседании затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, расширению и укреплению ядерных вооружённых сил в качественном и количественном отношении и выполнению с учётом перспективы планов для стандартизации, специализации и модернизации военных баз», — говорится в сообщении.

Ранее в КНДР прошли испытания боевых систем эсминца «Кан Гон».

В июне сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не пойдёт на компромисс по вопросу ядерного разоружения.