Украину предупредили о трудностях с производством Patriot

Опыт Германии и Японии по налаживанию производства ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot служит для Украины предостережением. Об этом пишет The New York Times (NYT).

© Газета.ru

Как пишет газета, Германия получила разрешение на строительство завода по производству зенитных ракетных систем еще в 2022 году, однако до сих пор там не выпустили ни одной ракеты. Японии, получившей лицензию в 2005 году, потребовалось три года, чтобы провести первое успешное испытание систем.

В материале отмечается, что для создания ракет Patriot Украине необходимо найти и лицензировать около двух десятков поставщиков, участвующих в различных этапах производственного процесса. В отличие от Японии, которая смогла наладить производство в мирное для страны время, Украина столкнется с трудностями.

«Украина, напротив, будет начинать с нуля — в сложный момент», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot и заявлял, что Украина обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

Ранее Зеленский анонсировал поставку ракет для ЗРК Patriot на Украину.