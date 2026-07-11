Раскрыты последствия ночной атаки по Украине

В ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе, а также другим городам Украины. Последствия атаки раскрыл Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в украинской столице сильный пожар зафиксирован в Днепровском районе на нежилом объекте, в Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция.

ВС России нанесли удар по Киеву

Взрывы также произошли в Ильчевске Одесской области, где расположен крупнейший черноморский порт. Серия ударов была нанесена по Запорожью, Сумам и городу Нежин в Черниговской области, а также по городу Апостолово Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел.

Ранее сообщалось, что российские войска 9-10 июля нанесли серию ударов по целям на Украине, которые используются Вооруженными силами страны (ВСУ).