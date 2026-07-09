ЦАХАЛ: на севере сектора Газа устранен снайпер боевого крыла ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильскими военными в секторе Газа был устранен снайпер боевого крыла палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Соответствующая информация приводится в официальном телеграм-канале израильской армии.

Как заметили в пресс-службе ЦАХАЛ, на севере сектора Газа израильскими военными был нейтрализован снайпер из боевого крыла ХАМАС Абдулла Аль-Сути, действия которого на протяжении последних нескольких дней представляли угрозу для войск еврейского государства. Отмечается, что для устранения цели был нанесен удар с воздуха.

Представители израильской армии уточнили, что перед нанесением удара были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения.