В Николаеве вновь прогремел взрыв

Украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщил, что в городе Николаеве на юге Украины произошел очередной взрыв.

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Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского издания.

Публикация телеканала гласит, что на территории города вновь прогремел взрыв, однако подробности случившегося не уточняются.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области в настоящий момент действует сигнал воздушной тревоги.