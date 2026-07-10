«Общественное»: в Николаеве вновь прогремел взрыв
Украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщил, что в городе Николаеве на юге Украины произошел очередной взрыв.
Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского издания.
Публикация телеканала гласит, что на территории города вновь прогремел взрыв, однако подробности случившегося не уточняются.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области в настоящий момент действует сигнал воздушной тревоги.