Названа причина крушения вертолета ВСУ в Полтавской области

Представители Нехворощанской общины назвали причину крушения вертолета ВСУ Ми-8 в Полтавской области. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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Согласно заявлению общины, вертолет потерпел крушение из-за столкновения с дроном «Герань». При этом, экипаж зафиксировал приближение трех БПЛА, после чего попытался их сбить. Два дрона были уничтожены, но третий нанес вертолету удар.

«В результате попадания вертолет потерпел катастрофу, никто из военных не выжил», — говорится в сообщении общины.

Напомним, что украинский Ми-8 разбился в Полтавской области 6 июля. В результате все четверо членов экипажа погибли.