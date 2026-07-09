В Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА.

«Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия... для улучшения системы обороны от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов следующего поколения», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что начальная сумма финансирования — $86 млн, общий лимит составляет $847 млн.

Также в июне стало известно, что Пентагон заказал ракеты AIM-9X на $1,1 млрд.