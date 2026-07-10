Сырский раскрыл планы ВС РФ на две области Украины

Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ планируют взять под контроль Донбасс, а также «расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины».

Главком ВСУ отметил, что растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применения управляемых авиабомб со стороны армии России.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что восстановление территориальной целостности России и создание буферных зон в ряде областей Украины являются главными задачами ВС РФ. Речь идет о формировании «буферных зон мира» в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Военный допустил, что туда же войдут Днепропетровская и Николаевская области.

Украина обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием

Как подчеркнул эксперт, «на это будут направлены наши все усилия».