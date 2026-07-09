КСИР заявил о ракетном ударе по командному центру США
Десять баллистических ракет запустила иранская армия по целям, принадлежащим армии США. Как сообщил Корпус стражей исламской революции, нанесен удар по американскому командному центру на Ближнем Востоке, а также по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.
Иранские военные заявляют, что наносят удары по базам США в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки американской армии. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду армия США нанесла серию мощных ударов по Ирану. Американское Центральное командование, в свою очередь, утверждало, что это был ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив, передает РИА Новости.