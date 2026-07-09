Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили уже шесть БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

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«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Мэр Москвы.

Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку четырех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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