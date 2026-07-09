Названы сроки получения Германией разрешения на покупку Tomahawk

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и военный министр США Пит Хегсет договорились о том, что Соединенные Штаты в августе официально выдадут Германии разрешение на приобретение крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Издание отметило, что достижение договоренности Берлин и Вашингтон до последнего момента держали в секрете, хотя Писториус и Хегсет еще за день до саммита НАТО в Анкаре подписали соответствующее заявление о намерениях. Когда Писториуса спрашивали о ходе переговоров по ракетам, он лишь заявил о подвижках в процессе.

Der Spiegel отметил, что сделку должен одобрить Конгресс США, но после получения одобрения со стороны администрации Трампа это скорее формальность. Сколько конкретно ракет и установок получит Германия, остается в секрете. В то же время ясно, что речь идет об огромной сумме, так как одна только ракета Tomahawk стоит более €1 млн.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk.