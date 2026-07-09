Наземные, летальные и морские беспилотники обнулили «сакральность ядерного меча», признал в колонке на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Автор отмечает, что ранее нападение неядерного государства на страну, владеющую ядерным оружием (ЯО), было практически исключено из-за самого статуса последней. С массовым внедрением беспилотных технологий, по мнению эксперта, ситуация поменялась.

«Надо ли применять ядерное оружие по региональной державе, если она с помощью дронов выгнала твой самый сильный флот из ключевого региона мирового океана — Персидского залива?», — задается вопросом Кузякин.

По его словам, речь идет о процессе «десакрализации атома», который развивается прямо сейчас.

В мае Military Watch Magazine заметил, что Белоруссия имеет всю необходимую инфраструктуру для хранения и обслуживания российского ЯО.

В феврале военный аналитик Алексей Леонков заявил, что на Украине не осталось мощностей для производства ЯО.