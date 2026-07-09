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В России признали обнуление «сакральности ядерного меча»

Lenta.ru

Наземные, летальные и морские беспилотники обнулили «сакральность ядерного меча», признал в колонке на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

В России признали обнуление «сакральности ядерного меча»
© Global Look Press

Автор отмечает, что ранее нападение неядерного государства на страну, владеющую ядерным оружием (ЯО), было практически исключено из-за самого статуса последней. С массовым внедрением беспилотных технологий, по мнению эксперта, ситуация поменялась.

«Надо ли применять ядерное оружие по региональной державе, если она с помощью дронов выгнала твой самый сильный флот из ключевого региона мирового океана — Персидского залива?», — задается вопросом Кузякин.

По его словам, речь идет о процессе «десакрализации атома», который развивается прямо сейчас.

В мае Military Watch Magazine заметил, что Белоруссия имеет всю необходимую инфраструктуру для хранения и обслуживания российского ЯО.

В феврале военный аналитик Алексей Леонков заявил, что на Украине не осталось мощностей для производства ЯО.