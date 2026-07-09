F-16 совершил аварийную посадку в Греции

Истребитель F-16 загорелся после вылета с авиабазы и совершил аварийную посадку в Греции. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня на острове Закинфе, пилот самолета не пострадал.

«По имеющимся данным, истребитель загорелся, и пилот совершил аварийную посадку в аэропорту острова», - сообщил телеканал ERT.

При этом у самолета возникли проблемы с шасси почти сразу после вылета с военной авиабазы «Араксос», уточнила газета «Катимерини».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского истребителя F-35 иранским ЗРК.