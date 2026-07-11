Названо число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 178 беспилотников над территорией России. Такое число назвали в Минобороны РФ.

Уточняется, чтобы аппараты самолетного типа были поражены в период с 20:00 10 июля по 08:00 11 июля по московскому времени.

В ведомстве рассказали, что дроны были перехвачены и уничтожены над Брянской, Калужской, Ростовской, Тверской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и над Черным и Азовским морями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 июня российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины.