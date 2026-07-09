ОЗХО восстановила права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химоружия

Исполнительный совет ОЗХО принял решение о возвращении Сирии прав и привилегий, предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом говорится в официальном сообщении организации, опубликованном в социальной сети X. Отмечается, что этот шаг стал возможен благодаря прогрессу, достигнутому сирийским руководством в урегулировании вопросов, касающихся химического арсенала страны. Решение было принято в ходе 112-й сессии исполнительного совета, которая проходит в Гааге с 7 по 10 июля. В мае сирийскими властями были задержаны 18 человек, подозреваемых в связи с разработкой химического оружия в стране. В числе арестованных оказались представители высшего военного командования, а также ряд государственных и технических служащих. До этого переходное правительство Сирии заявило, что обнаружило остатки секретной программы создания химического оружия бывшего президента страны Башара Асада.

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