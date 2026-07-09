В Кремле высказались о защите России от ракетных комплексов Patriot

Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявил корреспонденту "Вестей" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно", - сказал Песков, комментируя сообщения о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.