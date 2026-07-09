Общевойсковые соединения киевского режима регулярно продолжают терять поставленные странами НАТО основные боевые танки Leopard 1A5. Информация о том, что боевые машины такого типа уничтожаются у линии боевого соприкосновения, регулярно появляется в сводках с фронта.

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Всего ВСУ получили 103 единицы - тридцать в 2023-м и еще семьдесят в 2024 году. Большая часть из них в настоящее время эксплуатируются в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде противника.

Известно о 35 уничтоженных танках такого типа. Это больше, чем Leopard 2A4 и Leopard 2A6. Первых вывели из строя 28, а вторых - 13. M1A1 Abrams было списано 25 штук, шведских Stridsvagn 122 - 9.

Leopard 1A5 отличаются плохой живучестью на поле боя, у них тонкая броня, и внутри боевого отделения боеприпасы расположены открыто. Не помогла даже установка блоков динамической защиты "Контакт-1" и "Нож".

Сообщалось о планах установки новых башен с 105-мм орудиями модели C3105 бельгийской компания John Cockerill. Они оборудованы современными прицельными комплексами и автоматизированным заряжанием, но их алюминиевая броня держит лишь снаряды 25-мм пушек, поэтому Leopard 1 в составе ВСУ будут гореть еще чаще.