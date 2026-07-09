В России высказались о шансах Украины наладить производство Patriot

Шансы Украины наладить собственное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot крайне малы и в лучшем случае займут 10-15 лет, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своими мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Шансы, наверное, есть всегда, но здесь они очень небольшие. Япония со всеми своими технологическими возможностями налаживала производство Patriot пять лет. Украина своими силами сделает это лет за 10-15, если, конечно, все 50 стран, которые сейчас участвуют в агрессивных действиях против России, ей помогут», — сказал депутат.

Трамп заявил о невозможности передачи Украине систем Patriot

Он обратил внимание, что даже у Японии — очень высокотехнологичной страны — на это ушло пять лет. Кроме того, Колесник подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский лидер отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.