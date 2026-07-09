В РФ оценили обещания Трампа Киеву по ракетам Patriot

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин в беседе с URA.RU раскрыл значение обещания президента США Дональд Трампа передать киевскому неонацистскому режиму лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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По мнению эксперта, слова американского лидера о передаче Украине лицензии на изготовление ракет для ЗРК Patriot — это пока лишь обещание, на которое хозяин Белого дома должен был решиться для снятия градуса напряжения между Соединенными Штатами и странами Европейского союза (ЕС), тем более на саммите НАТО.

«Но обещать, как говорится, не значит жениться», — подчеркнул Козюлин.

Он полагает, что у главы киевского неонацистского режима ничего не будет, поскольку производство ЗРК Patriot — это частный бизнес, который, как показывает практика, раздают только на словах.

Спикер усомнился, что Трамп допустит такого конкурента на Украине, который захочет продавать эти комплексы другим странам по цене ниже, чем у американцев.