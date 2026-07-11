В Тегеране сообщили о звуках множественных взрывов

Звуки множественных взрывов в Тегеране связаны с уничтожением взрывчатых веществ к востоку от столицы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Tasnim.

Утром 11 июня иранские СМИ сообщили, что на востоке Тегерана слышны множественные звуки взрывов. О причинах звуков детонации не сообщалось.

«Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики. По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.