Житель Херсонской области осужден на шесть лет за участие в запрещенном батальоне

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя региона 1975 года рождения, признанного виновным в участии в террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Херсонской области, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, фигурант Олег Дорошенко с мая по август 2015 года добровольно вступил в националистическое формирование. В составе батальона он занимал должность механика-водителя боевой машины и принимал участие в действиях против мирного населения Донецкой Народной Республики, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В конце августа 2015 года Дорошенко получил ранение и был отстранен от службы в подразделении. Вернувшись в город Алешки, он длительное время скрывал факт своего участия в запрещенной организации. Впоследствии его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен на основании материалов, собранных УФСБ и Следственным комитетом.