Названы точки запусков беспилотников ВСУ на Череповец

Вооруженные силы Украины задействовали плацдарм в приграничных районах для ударов дронами по Вологодской области. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что украинский дрон был сбит на подлете к Череповцу. Жертв и пострадавших нет.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что беспилотники, атаковавшие российский регион, были запущены из Сумской и Черниговской областей Украины.

«Оттуда до Череповца дотянуться проще, чем с глубоких районов Украины, и именно этот маршрут позволяет врагу наносить удары по нашим северным промышленным центрам», — пояснил он.

БПЛА сбит на подлете к Череповцу Вологодской области

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус. В транспортном средстве находились девять пассажиров и два водителя — все они успели покинуть салон, никто не пострадал.