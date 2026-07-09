Польша ставит рекорд по расходам на дроны

Армия Польши за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз в рамках масштабной модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает Interia со ссылкой на замминистра обороны страны Цезария Томчика.

О колоссальном росте затрат чиновник заявил во время презентации новой производственной линии на предприятии в Сохачеве. По словам Томчика, в 2026 году финансирование закупок беспилотников и систем борьбы с ними достигнет рекордных 26 миллиардов злотых. В конце 2023 года на эти цели Варшава выделяла всего 100 миллионов злотых.

Минобороны Польши также начинает перестройку внутренней структуры армии. В стране расширяют сеть беспилотных лабораторий: если сейчас они работают в десяти воинских подразделениях, то в ближайшие месяцы их откроют еще в двадцати. Программа обучения станет массовой - обращению с разведывательными и боевыми дронами будут обучать каждого солдата.

С 2020 года Варшава взяла на себя расходы по созданию военной инфраструктуры для американских солдат. Эти траты выросли со стартовых 86 миллионов долларов до прогнозируемых 500 миллионов долларов в 2026 году.