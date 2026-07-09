Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла назвал НАТО «машиной по финансированию украинского конфликта». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления в бундестаге.

В своей речи Крупалла заявил, что массовое наращивание вооружений и милитаризация не имеют ничего общего с выполнением союзнических обязательств.

«Вместо того чтобы переходить к созданию деструктивной военной экономики, в центре внимания наконец-то снова должны оказаться стимулы для мирного сосуществования народов Европы. НАТО могла бы быть союзом мира, а не финансовой машиной украинского конфликта», — сказал политик.

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Крупалла добавил, что правительство ФРГ «упивается гонкой вооружений», однако в стране нет желающих добровольно служить в армии. Сопредседатель АдГ уверен, что немецкий народ не хочет, чтобы его делали «готовым к войне».