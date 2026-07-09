В Германии назвали НАТО «машиной по финансированию» конфликта на Украине
Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла назвал НАТО «машиной по финансированию украинского конфликта». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления в бундестаге.
В своей речи Крупалла заявил, что массовое наращивание вооружений и милитаризация не имеют ничего общего с выполнением союзнических обязательств.
«Вместо того чтобы переходить к созданию деструктивной военной экономики, в центре внимания наконец-то снова должны оказаться стимулы для мирного сосуществования народов Европы. НАТО могла бы быть союзом мира, а не финансовой машиной украинского конфликта», — сказал политик.
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Крупалла добавил, что правительство ФРГ «упивается гонкой вооружений», однако в стране нет желающих добровольно служить в армии. Сопредседатель АдГ уверен, что немецкий народ не хочет, чтобы его делали «готовым к войне».