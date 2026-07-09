Соседняя с Россией страна увеличила военные расходы в 260 раз

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик сообщил о драматическом росте бюджетных ассигнований на беспилотные летательные аппараты и противодронные системы. По его словам, за последние три года расходы по этому направлению выросли в 260 раз, что является рекордным показателем для военного ведомства страны. Такое решение принято в рамках масштабной программы переоснащения армии, учитывающей современные вызовы безопасности.

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Томчик привёл конкретные цифры, иллюстрирующие масштаб изменений. Если в 2023 году на дроны и средства борьбы с ними выделялось всего 100 миллионов злотых, то в 2026 году эта сумма достигнет 26 миллиардов злотых. Это означает, что в текущем году финансирование данной сферы будет превышать показатели начала правления нынешней коалиции в десятки раз. Заместитель министра подчеркнул, что такие вложения наглядно демонстрируют, какие технологические возможности скоро получат польские солдаты.

Рост финансирования напрямую связан с активными закупками как польских, так и зарубежных дронов, предназначенных для разведки, корректировки огня и боевого применения. Польские оборонные предприятия уже развернули многочисленные производственные линии для выпуска различных типов беспилотников. Также значительные средства заложены на приобретение передовых систем радиоэлектронной борьбы, способных нейтрализовать вражеские БПЛА в ближней и средней зонах действия.

Особое внимание в ведомстве уделяют интеграции новых вооружений с уже существующими системами управления и связи. Это позволит создать единую сеть, где дроны будут работать в связке с наземными подразделениями и артиллерией. По мнению экспертов, данный подход существенно повысит ситуационную осведомлённость войск и скорость принятия решений на поле боя. Кроме того, в Польше разрабатываются собственные ударные модели средней дальности, что снижает зависимость от импорта.