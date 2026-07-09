В офисе Зеленского прокомментировали беспорядки во Львове

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал беспорядки во Львове в своем Telegram-канале.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал Буданов.

На улицы Львова из-за бунта против ТЦК вывели дополнительные патрули полиции

О масштабных протестах во Львове стало известно вечером 8 июля. Бунт начался из-за насильственной мобилизации мужчины сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.