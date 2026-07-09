Украинские военные не дают российским бойцам спокойно вывести оставшихся в Константиновке мирных жителей и не делают различия между военными и гражданскими, выбирая цель. Об этом сообщил врио начштаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис.

"Передовые штурмовые отряды, когда находят мирных жителей, пытаются их эвакуировать, если для этого есть возможность. Но, поверьте, врагу без разницы: он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями. Никаких "зеленых коридоров" враг не предоставляет для мирных жителей, потому что есть мирные жители, которые решили остаться и дождаться Вооруженных сил Российской Федерации. К ним они (солдаты ВСУ - прим. ТАСС) очень плохое относятся. Ну, что ж, помогаем, эвакуируем", - сказа Лис.

Он добавил, что в городе остаются небольшие разрозненные группы украинских солдат, которых выдавливают на окраины города и уничтожают. Российские военные стремятся развить наступление после взятия города и продвинуться как можно дальше. По словам Лиса, оборона ВСУ за городом выстроена уже не так хорошо, в частности за счет того, что ВС РФ взяли под огневой контроль пути логистики.

Подчиненные Лиса в ходе боев за город работали с закрытых огневых позиций, поддерживая наступление российской пехоты.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку. Российский лидер Владимир Путин отметил, что освобождение Константиновки - это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне.