СМИ: лицензия США на Patriot ничего не изменит для Киева

Решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на ход конфликта. Такое мнение в комментарии CNN Portugal высказали опрошенные телеканалом эксперты.

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Так, специалист по международным отношениям Тиагу Андре Лопес заявил, что лицензия «не изменит ни на йоту» существующее положение дел. По его словам, речь идёт «не о деньгах, не об оборонительных возможностях и не о наступательных возможностях», поэтому само по себе решение «ничего не меняет».

Военный эксперт, генерал-майор Агостиньо Кошта, в свою очередь, усомнился, что производство Patriot вообще удастся организовать на территории Украины, учитывая ситуацию в стране.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украине будет непросто наладить собственное производство ракет для систем Patriot.