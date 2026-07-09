СМИ: лицензия США на Patriot ничего не изменит для Киева

CNN Portugal: лицензия США на Patriot ничего не изменит для Киева
Решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на ход конфликта. Такое мнение в комментарии CNN Portugal высказали опрошенные телеканалом эксперты.
Так, специалист по международным отношениям Тиагу Андре Лопес заявил, что лицензия «не изменит ни на йоту» существующее положение дел. По его словам, речь идёт «не о деньгах, не об оборонительных возможностях и не о наступательных возможностях», поэтому само по себе решение «ничего не меняет».
Военный эксперт, генерал-майор Агостиньо Кошта, в свою очередь, усомнился, что производство Patriot вообще удастся организовать на территории Украины, учитывая ситуацию в стране.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Украине будет непросто наладить собственное производство ракет для систем Patriot.