Мерц оценил контракт на 12 канадских подлодок в 100 млрд евро

Немецкая корпорация ThyssenKrupp Marine Systems получила крупнейший в истории страны заказ на создание нового подводного флота для канадских военно-морских сил.

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Ожидаемая добавленная стоимость от реализации проекта достигнет 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

Генеральным подрядчиком выступит компания ThyssenKrupp Marine Systems, которая обеспечит тысячи новых рабочих мест. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил выбор немецкого судостроителя.

«Канада только что приняла решение модернизировать свой подводный флот с помощью Германии и Норвегии и закупить 12 лодок у компании TKMS. Уважаемые коллеги, это крупнейший международный оборонный заказ в истории Федеративной Республики Германия, который обеспечит создание стоимости в размере до 100 млрд евро в течение следующих десятилетий», – заявил Мерц.

Политик подчеркнул, что сотрудничество немецко-норвежского консорциума с канадским правительством гарантирует стабильную загрузку предприятий. Итоговая цена контракта пока обсуждается в рамках коммерческих переговоров. Журналисты оценивают общие расходы программы минимум в 100 млрд долларов, включая дальнейшее техническое обслуживание субмарин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems для строительства 12 новых подводных лодок.

Весной Оттава рассматривала возможность разделения этого крупного контракта с южнокорейскими фирмами.

Правительство Германии выделило рекордные 600 млрд евро на масштабную трансформацию собственной армии.