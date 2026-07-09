«Будь счастлива»: военкор рассказал о спасении 10-летней девочки из Константиновки

Российские бойцы спасли и вывезли в безопасное место 10-летнюю девочку, которая пряталась в подвале жилого дома на окраине освобожденной Константиновки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Девочка больше месяца жила одна. Она рассказала, что ее мама умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли при атаке украинского дрона. Ребенка нашли бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск в ходе обычного подомовоого обход.

«Спрашивают, как зовут, не напугана ли она. «Нет», — отвечает. Спрашивают про настроение. Она начинает рассказывать про себя — так, как рассказывают дети, когда самое страшное уже стало просто фактом жизни», — отметил военкор.

У девочки есть дядя, но она не знает его номер телефона. Пока город еще был на линии огня и эвакуация была невозможна, военные носили продукты, охраняли дом и дарили подарки, став для ребенка «единственной связью с миром, где кто-то о тебе помнит», отметил Александр Коц.

Вывезти девочку на безопасную территорию смогли только через месяц. Коц опубликовал видео, на котором запечатлен момент ее эвакуации.

«И одна фраза, сказанная перед самым отъездом, пронзает взрослое сердце: «Соф, самое главное — будь счастлива»», — написал военкор.

Ранее российские военнослужащие рассказали, что лично видели, как в Константиновке украинские военные прикрываются мирными жителями. В частности, они «отсиживались вместе с ними в одном укрытии». При этом бойцы ВС России пытались спасти оставшихся в городе гражданских. Так, однажды заметив бабушку с ребенком, операторы дронов сбросили им записку и проводили в более надежное укрытие.