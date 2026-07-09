В Бахрейне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги вновь сработали на территории Бахрейна. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

Ведомство призвало подданных и резидентов "сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место".

Ранее гостелерадио Ирана сообщало, что армия исламской республики в ответ на атаки США поразила американскую систему противовоздушной обороны Patriot в Кувейте. По его данным, Иран также нанес удар по радиолокационному комплексу раннего обнаружения в Катаре и по топливным резервуарам на военной базе США в Бахрейне.