На Украине анонсировали баллистические удары по России

Осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики.

Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «УНИАН».

«Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России», — заявил Штилерман.

По его словам, в данный момент проходят испытания двигателя.

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Ранее Штилерман заявил, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление.