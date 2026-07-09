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На Украине анонсировали баллистические удары по России

Lenta.ru

Осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики.

На Украине анонсировали баллистические удары по России
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Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «УНИАН».

«Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России», — заявил Штилерман.

По его словам, в данный момент проходят испытания двигателя.

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Ранее Штилерман заявил, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление.