ВС РФ нанесли удары по АЗС в Славянске и Днепропетровской области

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по двум автозаправочным станциям на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил источник «Звезды». Кадры объективного контроля и фотографии последствий опубликовали очевидцы на украинских ресурсах.

По данным источника, 9 июля FPV-дрон атаковал АГЗС «Жэта» в Славянске Донецкой области. После удара на территории заправки вспыхнул мощный пожар.

Кроме того, утром 9 июля российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в Солонянском районе Днепропетровской области. Украинские ресурсы опубликовали повреждения на пораженной цели и обломки дрона.

Ранее ВС РФ поразили новые объекты инфраструктуры, использовавшиеся в интересах противника, в Харькове и Одессе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.