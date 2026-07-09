Вооруженные силы Украины атаковали медсанчасть в Энергодаре Запорожской области, повреждены здание приемного отделения и два служебных автомобиля, никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) ударили по нашей медсанчасти. В результате повреждены окна с первого по пятый этажи приемного отделения и два служебных автомобиля, принадлежащих больнице. Обошлось без пострадавших, но сам факт целенаправленного удара по медицинскому учреждению говорит о полной неадекватности вооруженных сил пока еще государства Украина", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Пухова, в ночь на четверг удару подвергся многоквартирный дом на улице Центральной.