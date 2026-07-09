ВС РФ ударили по перевозившим вооружение ВСУ ж/д локомотивам

ВС РФ ударили по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения ВСУ, в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Кадры объективного контроля нанесения ударов по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения и материальных средств в интересах ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, с применением БПЛА "Герань". В результате ударов все цели поражены", - сказали в военном ведомстве.