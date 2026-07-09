Эксперт Влахос: передача Украине лицензии на Patriot создаст риски для США

Решение президента США Дональда Трампа о запуске возможного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине может угрожать национальной безопасности Америки. С такой оценкой выступила обозреватель портала Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.

Автор сообщает, что передача лицензии станет пустой тратой средств. Влахос назвала "попытку продемонстрировать великодушие" несостоятельной, потому что Украина не сможет оперативно наладить производство. Обозреватель добавила, что конфликт с Россией не получится решить на поле боя.

"Украине потребуются многие месяцы на создание производственного объекта. Однако Россия нанесет удар по этому объекту, как только будет заложен первый камень, и, чтобы хоть как-то надеяться на завершение строительства, Украине придется перебросить множество уже имеющихся батарей Patriot с их нынешних позиций к новому объекту", - приводит Влахос статьи слова директора программы "Большая стратегия" в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Джорджа Биби.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, Вашингтон передаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, как отмечает Bloomberg, реализовать предложение американского лидера "не будет просто и быстро".