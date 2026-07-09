Председатель военного комитета НАТО, американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью Euractiv, что альянс уже разработал план поэтапного перераспределения американских военных сил в Европе.

Он отметил, что между Североатлантическим альянсом и Вашингтоном существует полное взаимопонимание по данному вопросу. Адмирал уточнил, что речь не идет о выводе контингента, а именно о перемещении отдельных подразделений в другие регионы.

По его оценке, европейские страны-участницы НАТО смогут восполнить возможный недостаток, возникший в результате этой передислокации, без потери эффективности сдерживающего потенциала.

Ранее сообщалось, что бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten раскритиковала решения саммита НАТО в Анкаре, заявив, что Европа согласилась принять на себя основное бремя противостояния с Россией. По ее мнению, европейские страны, следуя курсу альянса, фактически вступают в конфликт с ядерной державой, что наносит серьезный ущерб им самим. Политик охарактеризовала принятые решения как опасную иллюзию и шаг к эскалации.