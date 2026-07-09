Политобозреватель Андрей Пинчук в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» высказал мнение, что призывы украинского руководства к Западу о передаче систем ПВО и технологий производства ракет могут быть элементом информационного противодействия, передает «Царьград».

По его словам, Киев таким образом пытается добиться ускорения поставок вооружений, а также лицензий на производство и поддержки в развитии собственной ракетной программы.

Пинчук отметил, что заявления о нехватке ракет для Patriot могут преследовать несколько целей: получить новые партии комплексов, разрешение на их производство на Украине и содействие в создании баллистического оружия. Он также предположил, что часть вооружений могла быть намеренно законсервирована для демонстрации потерь и давления на союзников.

Ранее украинская сторона сообщила о повреждении энергообъектов в результате российских ударов и вновь обратилась к странам НАТО и ЕС с просьбой о дополнительной военной помощи. В Минобороны РФ подтвердили нанесение ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки по российской территории.

Военный корреспондент Александр Харченко, комментируя возможные переговоры с США, допустил, что при отсутствии прогресса в мирном урегулировании Россия может продолжить наступательные действия на украинской территории. По его оценке, это может потребовать увеличения ресурсов и численности войск.