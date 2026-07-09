Украинский пленный рассказал, как сотрудники ТЦК заперли его в заброшенной школе

Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что сотрудники ТЦК запрели его в спортзале заброшенной школы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лурина, полиция задержала его на улице и привезла в ТЦК, где от него потребовали подписать документ о добровольном прибытии, однако мужчина отказался. Тогда его посадили в автобус и отвезли в местную заброшенную школу.

«Там в спортзале закрыли в комнате — матрасы везде на полу, куда людей этих (насильственно мобилизованных — прим. ред.) всех свозят», — рассказал Лурин.

По словам пленного, его закрыли отдельно, поскольку сочли склонным к побегу. Утром его снова привезли в ТЦК, где старые документы порвали, выдали бланки и отвезли в больницу на медосвидетельствование. Там ему быстро подписали документы о прохождении медкомиссии, после чего вернули в военкомат, выдали новый военный билет и направили в часть.