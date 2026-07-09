Над Новгородской областью ночью сбили полтора десятка дронов

Минувшей ночью средства ПВО сработали над территорией Новгородской области. О результатах в своем канале рассказал губернатор Александр Дронов.

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По словам главы региона, силам ПВО удалось отразить нападение четырнадцати БПЛА. Все вражеские цели были обнаружены и нейтрализованы в воздушном пространстве области.

Информация о разрушениях на земле и пострадавших гражданах не поступала. Дронов отдельно обратился к жителям с предупреждением о мерах безопасности.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения фрагментов сбитых дронов категорически запрещено приближаться к ним или прикасаться, поскольку обломки могут представлять смертельную угрозу.