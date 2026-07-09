Стало известно, как НАТО будет отслеживать российские войска

Военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет задействована НАТО, чтобы отслеживать возможные перемещения российских войск у западной границы России, пишет Times.

Как напоминает Times, на прошлой неделе альянс объявил о достижении Maven Smart System полной технической оперативной готовности; комплекс собирает данные, предоставляемые странами-членами НАТО.

«Она [Maven] будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Отмечается, что, если Россия направит солдат ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует такие перемещения.

Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью Times заявил, что в случае войны НАТО и необходимости наносить удары действия альянса будут обеспечиваться разработками его компании.

НАТО создаст «Смертоносную сеть» для слежки за границами РФ

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией.

Североатлантический альянс планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге.