Конфликт на Украине завершится победой России, а государства Европы выйдут из него ослабленными.

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Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«Украине конец», — двумя словами описал исход конфликта Вольф.

По его мнению, от страны мало что останется.

«Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится, (...) и Украина останется куда более бедной и слабой, чем была, и навсегда в долгах», — заявил он.

Профессор считает, что в будущем страны Восточной Европы переосмыслят свои отношения как с Западом, так и с Россией.

Европейский политик пожелал России победы в СВО

Ранее бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что Запад и Украина, несмотря на все усилия, не смогли и не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией. Джатрас также отметил, что государства Запада не в состоянии противостоять РФ.