Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала высказал мнение о перспективах завершения конфликта на Украине и его последствиях для Европы, передает РИА Новости.

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По словам аналитика, Украина в результате конфликта столкнется с серьезными экономическими потерями и значительными долговыми обязательствами. Он также предположил, что некоторые страны Восточной Европы могут в будущем пересмотреть свои внешнеполитические ориентиры.

Вольф отметил, что европейские государства, по его мнению, выйдут из конфликта ослабленными, а их роль в урегулировании была ограниченной. Он добавил, что в европейских столицах уже начинают осознавать это, что вызывает обеспокоенность. По мнению Вольфа, «с победой России конфликт закончится».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на атаки украинских сил. По данным ведомства, целью стал завод компании «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго». Также отмечалось, что за сутки украинские подразделения потеряли на всех направлениях 1450 военнослужащих, восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.