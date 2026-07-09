Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Украинские беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, оба судна получили механические повреждения, а их экипажи эвакуированы.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как написал глава региона, в результате попаданий произошли возгорания, при этом пострадавших нет.

На одном из судов пожар ещё продолжался, на втором — полностью ликвидирован.

Ранее в Твери после отражения атаки беспилотников загорелся резервуар на предприятии «Тверская нефтебаза».