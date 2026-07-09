Невидимый фронт «бога войны»: как готовят к бою артиллерию группировки «Запад»

Сквозь лесную чащу, по бездорожью пробирается наш КамАЗ-6350. Ветви скребутся о пыльные борта, а торчащие корни и глубокие ямы в грунте – настоящая полоса препятствий. Но военная машина уверенно чувствует себя там, где обычная техника бы просто встала намертво.

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Противодронная сетка наваренная на бронированной кабине повреждена в нескольких местах, есть следы осколков на одном из бортов. Доставка боеприпасов к позициям артиллерийских расчетов - явно не была «прогулкой по гладкому шоссе». И вот теперь приходится ехать в «автолечебницу».

Допзащита

Тяжелое и опасное - ремесло военного автомобилиста, но парням на огневых позициях нужны снаряды, чтобы во время отправлять их на головы нацистов. А значит, сейчас подлатают транспорт, загрузят БК — боекомплект - и снова в рейс!

Нас встречают военные в старых добрых «технарках» - чёрных, промасленных, с десятком карманов под разнокалиберные ключи и отвёртки. Военнослужащие отдельного взвода обслуживания и ремонта артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии приступают к работе.

За действиями подчиненных внимательно следит командир взвода гвардии прапорщик Сергей М. - уже не молодой, коренастый, крепкий и необычайно для своих лет подвижный.

-Артиллерийская бригада трудится в интересах всей 20-й гвардейской общевойсковой армии, - рассказывает он. – А это десятки подразделений. Только у одного дивизиона может быть с десяток огневых позиций, куда надо добраться в срок и доставить необходимое. А сейчас к тому же идёт продвижение вперед. Кратно возрастает интенсивность выездов – тягачи, автомобили подвоза следуют непрерывным потоком. Одна техника убывает на передний край, другая – тут же прибывает на обслуживание и устранение повреждений.

Первым делом – техосмотр

Взвод обслуживания и ремонта в артиллерийском соединении — ключевое звено технического обеспечения. Парк обслуживаемой техники впечатляет: самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО), буксируемые гаубицы, миномёты, противотанковые пушки; тягачи и автомобили подвоза боеприпасов, не считая прицепы.

В числе задач - техобслуживание артиллерийских систем и вспомогательной техники и даже эвакуация поврежденных колесных и гусеничных машин с поля боя.

Критически важны техническая диагностика и выявление скрытых неисправностей.

- В первую очередь машина приходит первичный технический осмотр, потом следует на пункт чистки и мойки – образно говоря только смыв «шкуру мамонта», образовавшуюся из нескольких слоев грязи и копоти, можно разглядеть действительные повреждения, - отмечает прапорщик. - Если грузовик был под атакой FPV, который взорвался рядом или был сброс с коптера – скорее всего, есть повреждения в шинах. Автомобиль нужно отправить на пост вулканизации.

Гвардии прапорщик пояснил, что при подрыве ударного дрона опасность несут не только поражающие элементы, но и сама рама дрона – разлетающаяся на множество мелких металлических и пластмассовых осколков.

Броня для тяжёлых условий

- Основные «рабочие лошадки» – это вездеходы и тягачи с шасси повышенной проходимости. Такие, как КаМАЗ-6350, КамАЗ-63501АТ, - рассказывает мой гид. - При этом значительная часть этого парка – одета в броню. То есть они идут или с родными заводскими бронекапсулами или оборудуются дополнительным навесным бронированием.

Понятное дело, что конструкция, в сравнении с базовыми шасси, становится на порядок тяжелее, иногда увеличиваясь до двух тонн. Отсюда повышенное внимание к тем же рессорам. Часто они уже заранее заменены на усиленные версии -например, не в пять листов, как в базовой версии, а семь. Иногда меняют и другие сопутствующие элементы: кронштейны, обоймы, буферы сжатия, чтобы вся система работала слаженно под возросшей нагрузкой.

- Гораздо более ответственной и регулярной процедурой становиться шприцевание крестовин карданного вала, - подчеркнул Сергей - .Больший вес, частые выезды на бездорожье, грязь, вода, песок — всё это ускоряет износ, поэтому обслуживать кардан приходится чаще.

На полевой площадке командир взвода показал как монтируют дополнительную бронезащиту. Навесные комплекты фиксируются болтами, скобами или специальными замками. Весьма удобно и позволяет обойтись без сварки и сложного инструмента.

Командир отделения взвода обслуживания и ремонта с позывным «Фил» подчеркнул, что нужно следить, чтобы броня не перекрывала доступ к важным узлам (ручки дверей, люки) и не мешала работе механизмов.

- Бывали случаи совсем близких разрывов артиллерийских снарядов и даже прямых попаданий FPV-дронов, когда личный состав не только не пострадал, но и смог завершить задачу по доставке боекомплекта на передок, - рассказывает «Фил. – Некоторые бойцы потом специально приезжали к нам, чтобы поблагодарить за спасение.

- На всех грузовых автомобилях, где предусмотрена установка комплекса дополнительной защиты применяют дизельные двигатели повышенной мощности, - делится «Фил». - Они могут достигать 420–480 лошадиных сил. Этого хватает, чтобы обеспечить маневренные и скоростные характеристики.