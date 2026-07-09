США отчитались об ударах по иранским целям: разбиты ПВО и флот

Центральное командование Вооруженных сил США раскрыло детали нанесения ударов по исламской республике. В заявлении, опубликованном в соцсетях, Пентагон перечислил пораженные военные цели.

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Под огнем американской армии оказались ключевые элементы обороны Тегерана. Речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), а также о средствах берегового наблюдения.

Кроме того, удалось ликвидировать места хранения ракетного вооружения и беспилотников. Под удар также попал флот Ирана и обеспечивающая их логистическая инфраструктура, развернутая вдоль побережья.

В командовании подчеркнули, что все цели носили сугубо военный характер. Детали о последствиях бомбардировок и возможных жертвах на данный момент не уточняются.