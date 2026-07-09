Иран после атаки США пригрозил другим странам

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи предупредил, что страны, причастные к недавним ударам по Исламской Республике, столкнутся с тяжелыми последствиями. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Дипломат уточнил, что речь идет о государствах, которые предоставили свои военные базы и инфраструктуру для нанесения атак по иранской территории. Багаи подчеркнул, что этим странам не удастся уклониться от ответственности за свой вклад в неспровоцированную агрессию и ее последствия.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении серии ударов по примерно 90 военным целям в Иране, включая системы ПВО, береговые системы наблюдения, склады с ракетами и беспилотниками.

Иранская сторона пока не раскрывала конкретных деталей возможных ответных мер. Тегеран ранее неоднократно заявлял о готовности дать жесткий отпор любым действиям, направленным против его суверенитета.