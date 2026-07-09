Небо над Пензой свободно: сняли режим беспилотной опасности

Власти Пензенской области приняли решение об отмене режима беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном канале губернатора региона Олега Мельниченко.

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Глава региона проинформировал жителей о снятии ограничений.

По данным Мельниченко, угроза воздушной атаки на текущий момент миновала. Губернатор поблагодарил службы за оперативную работу и призвал пензенцев сохранять бдительность.

Ранее действовали другие ограничения по БПЛА: были закрыты для рейсов аэропорты в двух городах России.