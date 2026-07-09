Fars: иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте
Иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.
Об этом сообщает агентство Fars.
По данным арабских новостных источников, ракеты, выпущенные Ираном, достигли цели на американской базе в Кувейте.
При этом системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить снаряды.
Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.