Иранские ракеты поразили американскую базу в Кувейте, а местные системы ПВО не смогли их перехватить.

Об этом сообщает агентство Fars.

По данным арабских новостных источников, ракеты, выпущенные Ираном, достигли цели на американской базе в Кувейте.

При этом системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить снаряды.

Ранее сообщалось, что на территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.