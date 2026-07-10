В США оценили сроки запуска производства Patriot на Украине

Производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев. Такие оценки приводит американский портал TWZ.

© Lenta.ru

Издание видит несколько вопросов, решение которых может затянуть запуск сборки ракет США на Украине. Так, кроме получения разрешения на это от американских законодателей и других бюрократических нюансов, требуется налаживание логистической цепочки поставок комплектующих, нехватку которых испытывает сам Вашингтон. Другой проблемой издание называет сроки сборки одной ракеты Patriot, которые в условиях Соединенных Штатов составляют от 24 до 30 месяцев.

Серьезной проблемой портал считает поиск подходящего места для сборки ракет на Украине.

NYT: Украина не сможет быстро наладить выпуск ракет Patriot

«Любой крупный объект, специально построенный или переоборудованный для этих целей — на что могут уйти годы — станет главной целью и, вероятно, будет атакован очень быстро», — говорится в публикации.

И, наконец, TWZ задается вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.

Ранее советник главы Министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram заметил, что существует два препятствия для производства зенитно-ракетного комплекса Patriot: долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.